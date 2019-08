Auto bei Unfall mit Traktor aufgeschlitzt: 3 Verletzte

Ein alkoholisierter Autolenker (57) krachte in Atzenbrugg (Bez. Tulln) in einen entgegenkommenden Traktor. Er verletzt sich und zwei andere Lenker.

Heftiger Unfall am Mittwochabend in Atzenbrugg: Ein 57-Jähriger geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, krachte dort voll in den Traktor eines 39-Jährigen. Sein Auto wurde seitlich komplett aufgeschlitzt, der Traktor stürzte um und blieb quer über die Fahrbahn liegen. Den Einsatzkräften bot sich vor Ort "ein Bild der Verwüstung".



Auch ein nachkommender 53-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er und der Lenker des Traktors wurden unbestimmten Grades verletzt. Der 57-jährige Unfalllenker wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Krems geflogen, die anderen beiden von der Rettung nach Tulln ins Spital gebracht.



Der mit dem 57-Jährigen durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die B43 war über zwei Stunden gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet. Für die Bergung standen vier Feuerwehren mit insgesamt 35 Mann im Einsatz. (min)