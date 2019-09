Auto brannte auf Parkplatz völlig aus

Brandalarm für die Feuerwehr! Auf einem Parkplatz in Lambach (Bez. Wels-Land) stand Donnerstagfrüh ein Pkw in Flammen – nur wenige Meter entfernt von einer Tankstelle.

Polizei löschte Auto auf Bundesstraße

Donnerstag, gegen 6.34 Uhr, ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Auf dem Firmen-Parkplatz eines Motoshops in Lambach steht ein Auto in Flammen. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine Tankstelle – eine mehr als gefährliche Situation!"Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten wir eine schwarze Rauchsäule wahrnehmen. Der PKW stand bei unserem Eintreffen bereits in Vollbrand", so die Feuerwehr Lambach auf ihrer Facebook-Seite.Ein Atemschutztrupp begann sofort mit dem Löschen, konnte den Brand auch schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem wurde das Fahrzeug ein Raub der Flammen. Bilder zeigen das völlig zerstörte Wagen-Innere.Verletzt wurde zum Glück niemand.Auch in Tragwein (Bez. Freistadt) stand ein Auto in Flammen. Beamte der PI Bad Zell bemerkten Mittwochabend auf der B124 wenige Meter vor der Kreuzung mit der L1415 ein mit Warnblinkanlage am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug.Aus dem geöffneten Motorraum loderten bereits Flammen. Als die Beamten beim Auto angelangt waren, stand der Pkw bereits in Brand. Die Polizisten begannen, mit einem im Dienstauto mitgeführten Feuerlöscher das Feuer zu löschen. Mit Erfolg! Es gelang ihnen, das Feuer einzudämmen.Kurz darauf war auch schon die Feuerwehr zur Stelle, führte die restlichen Löscharbeiten durch.Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht für den Verkehr zugelassen. Wegen eines Motorschadens hatte der Wagen Öl verloren. Dadurch war der Motor überhitzt, geriet folglich in Brand.Der Lenker – ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Perg – wurde angezeigt.