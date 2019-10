Auto des Todesschützen mit Sprengstoff beladen

Die Polizei hat im Wagen des 27-jährigen Einzeltäters Sprengstoff entdeckt.

Sprengstoff in Sporttasche

Merkel gedenkt in Berlin der Toten

In Halle ist am Mittwoch ein Angriff auf die jüdische Gemeinde verübt worden. Zwei Personen wurden dabei erschossen, zwei weitere schwer verletzt. Eine Person konnte die Polizei später festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich um einen Einzeltäter handeln, wie die "Bild" berichtete.Laut "Spiegel Online" handelt es sich beim Täter um einen 27-jährigen Deutschen aus Sachsen-Anhalt. In den sozialen Medien kursiert ein Video, das er mit einer Helmkamera aufgenommen hat ("Heute.at" hat berichtet) . Der Mann soll aus antisemitischen Motiven gehandelt haben. Wie der "Focus" berichtet , wurde in Wiedersdorf östlich von Halle, wo ebenfalls Schüsse gefallen waren, in einem zurückgelassenen Wagen Sprengstoff entdeckt. Es handelt es sich dabei um den Wagen des 27-Jährigen, den er auf seiner Flucht dort zurückließ.Das Gebiet ist weiträumig bis auf 300 Meter abgesperrt, die Polizei entschärft den Wagen. Im Video des mutmaßlichen Todesschützen ist eine Sporttasche im Auto zu sehen, in der Gegenstände erkennbar sind, die wie Sprengstoff aussehen.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwochabend an einer Solidaritätsveranstaltung an der Synagoge in Berlin teilgenommen. "Wir müssen uns geschlossen jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen", teilte Merkels Sprecher Steffen Seibert auf Twitter mit.