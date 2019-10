Auto durchbricht Zaun, bleibt auf Mauer hängen

Aus noch ungeklärter Ursache verliert eine 53-Jährige in Imst (Tirol) die Kontrolle über ihr Auto und bleibt damit auf einer Mauer hängen.

Alkotest verweigert

Am Mittwoch um 16:50 Uhr fuhr eine 53-Jährige auf der Günglgrünstraße von Imst (Bezirk Imst) kommend in Fahrtrichtung Westen. Etwa 80 Meter nach der Abzweigung Bergstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen massiven Holzzaun und blieb mit ihrem Auto auf einer ca. 1,5 Meter hohen Mauer hängen.Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Imst wurde die 53-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams gebracht.Die Durchführung eines Alkotests wurde verweigert.