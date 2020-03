Auto kam von Straße ab, schlitterte in Türnitzbach

Ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Lilienfeld kam auf der matschigen Bundesstraße 20 von der Straße ab und schlitterte in weiterer Folge bis an den Rand des Türnitzbaches.

Ein Fahrzeuglenker kam auf der matschigen Bundesstraße 20 von der Straße ab und schlitterte in weiterer Folge bis an den Rand des Türnitzbaches. Um eine größere Beschädigung am Fahrzeug zu verhindern, wurde ein Abschleppunternehmen aus Türnitz angefordert, um das Fahrzeug, einen Chrysler PT Cruiser, möglichst schonend zu bergen.Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte die Firma Brandstätter den Pkw vom Ufer des Baches auf die Straße zurück heben. Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.Im Einsatz standen die Feuerwehr Wienerbruck, ein Feuerwehrwagen aus Annaberg, die Polizei und das Rote Kreuz Traisental.