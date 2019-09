Auto landet bei Crash auf Pollern

Ein VW kam von der Straße ab, wurde schwer beschädigt. Der Lenker erlitt glücklicherweise keine Verletzungen.

Der Fahrer eines VWs verlor am Freitag Nachmittag an einer besonders ungünstigen Stelle in der Davidgasse die Kontrolle über sein Auto: Das Vehikel krachte gegen mehrere Poller, die teilweise umknickten und das Fahrzeug auf die Hörner nahmen.Weil sich das Auto weder vor, noch zurück bewegen ließ, musste schließlich die Wiener Berufsfeuerwehr aushelfen. Die gute Nachricht: Der Lenker überstand den Unfall laut Zeugen Meldungen unverletzt.