Vor 23 ' Auto mit Kleinkindern am Pannenstreifen gerammt

Heftiger Unfall mit glimpflichem Ausgang am Samstagabend auf der A3 bei Pottendorf: Ein SUV krachte in ein am Pannenstreifen stehendes Auto.

Wegen einem gesundheitlichen Notfall, musste das Auto einer vierköpfigen Familie mit zwei Kleinkinder am Samstagabend auf der A3 am Pannenstreifen abgestellt werden. Sekunden später krachte ein Lenker mit seinem SUV seitlich in das Auto der Familie. Die Mutter am Steuer und die zwei Kinder waren da noch im Auto.



Der Wagen wurde gegen die Leitschiene gepresst und die Türen durch den Unfall blockiert. Über die Fenster bzw. über die Heckklappe wurde die beiden Kleinkinder sowie die Lenkerin aus dem Fahrzeug gerettet. Die beiden Kinder waren beim Unfall unverletzt geblieben, eine beteiligte Person musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.



Der SUV kurz nach dem Unfall die Vorderachse, rollte trotzdem noch mehrere hundert Meter weiter und kam schließlich erst rund einen halben Kilometer von der Unfallstelle zum Stillstand. Die Feuerwehr aus Pottendorf (Bez. Baden) kümmerte sich um den Abstransport der kaputten Autos und säuberte die Fahrbahn. (min)