Auto-Überschlag auf A5: Feuerwehr musste suchen

Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Bild: Kein Anbieter/FF Hochleithen

Am Donnerstag kam es auf der A5 bei Hochleithen (Bez. Mistelbach) zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten.

Verwirrung herrschte am Donnerstagmorgen bei den Einsatzkräften im Bezirk Mistelbach: Auf der A5 hatte sich ein Auto überschlagen, doch an der Stelle, zu der die Feuerwehr alarmiert wurde, war davon weit und breit nichts zu sehen.



Schlussendlich stellte sich heraus, dass der Unfall nicht wie angegeben nach der Auffahrt Hochleithen Richtung Wien, sondern zwei Kilometer zuvor passiert war und damit eigentlich in das Einsatzgebiet der benachbarten Feuerwehr gefallen wäre.



In diesem Fall war das Malheur und der Zeitverlust aber glücklicherweise halb so schlimm. Denn die Insassen waren nicht im Auto eingeklemmt, wurden beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz betreut. Auch der bereits im Anflug befindliche Hubschrauber Christophorus 9 konnte, nach Rücksprache mit einem bereits anwesenden Arzt, wieder umkehren.



Der schwer beschädigte Unfallwagen wurde von den Florianis abtransportiert, die Verletzten via Rettung ins Spital gebracht. (min)