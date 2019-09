Auto überschlägt sich nach Unfall mitten im Ortsgebiet

In Brunn an der Schneebergbahn (Bez. Wr. Neustadt-Land) überschlug sich am Mittwoch ein Lenker mit seinem Auto.

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf die Hauptstrasse nach Brunn alarmiert. Ein Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mehrere geparkte Fahrzeuge touchiert, ehe sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zu liegen kam.



Die Person, welche entgegen erster Annahmen nicht im Wagen eingeklemmt war, wurde vom alarmierten Rettungsdienst betreut. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von den beiden Feuerwehren geräumt.



(min)