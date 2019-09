Autobrand lähmt Verkehr in der Stadlau

Um etwa 7 Uhr ging in der Stadlau ein Pkw in Flammen auf. Bild: Leserreporter

Geduldsprobe im Berufsverkehr: Am Montag blockierte ein brennendes Auto eine viel befahrene Kreuzung.

Wer am Montagmorgen von Wien-Donaustadt in Richtung Zentrum unterwegs ist, sollte den Knotenpunkt an der Kreuzung Erzherzog-Karl-Straße und Stadlauer Straße meiden: Dort ging um etwa 7 Uhr ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Flammen auf.



Die Feuerwehr rückte binnen Minuten mit einem Löschgruppenfahrzeug an und bekämpfte den Brand. Es entstand ein Rückstau, Fahrzeuge kommen im betroffenen Bereich nur langsam voran.



Der Einsatz läuft, dieser Artikel wird laufend aktualisiert. (pic)