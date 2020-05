Autodiebin (33) lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

Spektakuläre Verfolgungsjagd am Donnerstag im Bezirk Murau! Eine betrunkene Niederösterreicherin stahl bei einem Baumarkt ein Fahrzeug und verursachte damit mehrere Unfälle.

Eine 33-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Neunkirchen nahm gegen 18.00 Uhr bei einem Baustoffhandel in Neumarkt in der Steiermark einen Kastenwagen unbefugt in Betrieb.Mit dem gestohlenen Pkw fuhr sie danach auf der S6 in Richtung Kärnten. Während dieser Fahrt verursachte die 33-Jährige dann bereits zwei Verkehrsunfälle. Doch die Frau dachte nicht einmal daran, hier anzuhalten.Bei ihrer Fahrt durch St. Peter ob Judenburg touchierte die Frau dann einen Pkw und setzte wiederum ihre Fahrt fort. In Unzmarkt verursachte die Fahrzeuglenkerin erneut einen Verkehrsunfall bei einer Baustelle.Die alarmierten Beamten versuchten, die 33-Jährige durch sichtbare Anhaltezeichen dazu zu bringen, ihr Fahrzeug zu stoppen. Doch die 33-Jährige missachtete diese und setzte ihre Fahrt fort.Unter Anwendung einer technischen Sperre versuchte die Polizei die Autodiebin dann auf der B 317 vor der Polizeiinspektion Neumarkt erneut anzuhalten. Auch hier fuhr die Niederösterreicherin aber mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.Als sich später ein Streifenwagen neben dem gestohlenen Pkw befand, lenkte die Frau den Kastenwagen nach links und rammte das Polizeiauto seitlich. Nach etwa 400 Metern lenkte die 33-Jährige das Fahrzeug dann auf eine Wiese, wo die Verfolgungsfahrt schließlich endete.Die 33-Jährige wies eine augenscheinliche Alkoholisierung auf. Sie wurde vorläufig festgenommen. Eine Befragung konnte bislang noch nicht durchgeführt werden. Die Niederösterreicherin, die einen Alkotest verweigerte, wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.