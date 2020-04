24.04.2020 16:34 Autofahrer (25) kracht betrunken gegen Ampel

Die Polizei nahm dem Autofahrer den Führerschein ab. Bild: Archiv (Symbolbild)

In der Nacht auf Freitag verlor ein 25-Jähriger in Leoben die Kontrolle über sein Auto und fuhr in eine Ampelanlage. Der junge Mann hatte zuvor Alkohol getrunken.