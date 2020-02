Autofahrerin (26) stirbt bei Kollision mit Lkw

Bei einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist am Freitag in Münzkirchen eine 26-Jährige ums Leben gekommen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag auf der Eisenbirner Landesstraße im Gemeindegebiet von Münzkirchen im Bezirk Schärding.Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Der Pkw einer 26-Jährigen wurde nach dem Crash in ein Feld geschleudert.Die junge Frau wurde bei der Kollision in dem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz der intensiven Bemühungen der Rettungskräfte verstarb die 26-Jährige noch an der Unfallstelle.Auch der Lkw kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und rutschte über eine Böschung. Für die Bergung der Fahrzeuge rückte ein Abschleppunternehmen mit Spezialfahrzeugen an.Die Eisenbirner Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.