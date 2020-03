03.03.2020 7:54 Autofahrerin kollidiert mit Betonpfeiler und stirbt

Die Einsatzkräfte konnten das Leben der Frau nicht mehr retten. Bild: zeitungsfoto.at

In Gries am Brenner ist es am Montagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin geriet auf die linke Fahrbahn und krachte in einen Betonpfeiler. Sie verstarb an der Unfallstelle.