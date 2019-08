Autolenkerin hielt mit 50 km/h die ganze A2 auf

Eine 65-jährige Autolenkerin sorgte für Ärger auf der Südautobahn. Sie fuhr mit 50 Stundenkilometern stur auf der Überholspur, ignorierte sogar die Polizei.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr befuhr die 65-jährige Autolenkerin die Autobahn A2, wobei sie sich ständig am dritten und später sogar vierten Fahrstreifen befand und nur, so Meldungen anderer Autofahrer, etwa 50 km/h schnell war. Eine alarmierte Streife Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel versuchte zunächst, die Lenkerin anzuhalten.Trotz minutenlanger Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn gelang es nicht, die Frau zum Anhalten zu bewegen. Nach rund 35 Minuten erzeugte die Autobahnpolizei einen künstlichen Stau, wodurch schließlich auch die 65-Jährige ihr Auto anhalten musste. Hierbei wirkte die Frau nicht orientiert und reagierte auch nicht auf die Ansprache durch die Polizisten.Sie wurde auf einer Wiener Polizeiinspektion einem Amtsarzt vorgeführt, der eine schwere Demenz diagnostizierte. Der 65-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. (rfi)