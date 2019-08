Werkstatt-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Tetmajergasse im 21. Bezirk ereignete sich am Sonntag ein Einbruch in eine Autowerkstatt. Bild: Kein Anbieter/Google Maps

Am Sonntag ereignete sich in Wien-Floridsdorf ein Einbruch in eine Autowerkstatt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Täter wurden festgenommen.