Avril Lavigne bringt all ihre Hits ins Gasometer

Am 22. März 2020 gastiert die kleine kanadische Sängerin im Rahmen ihrer Welttournee in Wien.

"Head Above Water" heißt das aktuelle Album, mit dem die 35-jährige Lavigne seit einigen Wochen in den USA auf Tour ist. Nach einer Pause von rund fünf Jahren, während denen sie nicht auf der Bühne gestanden ist, kommt die Show bei Kritikern und Fans gleichermaßen gut an.Von ihrem Smash-Hit "Complicated", der sie 2002 über Nacht zum weltweiten Schwarm für Millionen von Burschen machten, über "My Happy Ending" und "Girlfriend" bis hin zu den beiden momentanen Singles "Head Above Water" und "Dumb Blonde" bietet die 1,57 Meter große Sängerin einen umfassenden Überblick über ihre schon 17 Jahre dauernde Karriere.Heimische Fans dürfen sich den 22. März 2020 rot im Kalender anstreichen. Denn dann gibt es die Show im Wiener Gasometer zu sehen. Tickets dafür gibt es ab Freitag, den 18. Oktober 2019 zu kaufen.