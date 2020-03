Betrunkener sollte bei bsoffener Gschicht helfen

Was für eine Schnapsidee: Betrunken bauten mehrere Freunde einen Unfall, bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde. Danach riefen sie einen ebenfalls Betrunkenen zu Hilfe.

Schnapsidee auf Schnapsidee

Übers Feld nach Hause gerannt

Eine bsoffene Gschicht, eine wahre Schnapsidee! Und helfen sollte dann ausgerechnet – ein ebenfalls Betrunkener!So kam's dazu: In Piberbach im Bezirk Linz-Land fuhr eine 19-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land betrunken mit einem Pkw samt Anhänger Richtung Schiedlberg.Mit dabei: Ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger, der ebenfalls betrunken war.Dann die erste Schnapsidee: Auf einem Güterweg bat der junge Bursch (16) die junge Frau, sie soll stehen bleiben. Grund: Er wollte aussteigen, auf dem Anhänger weiterfahren.In einer Kurve kam es dann zum Unfall. Die Frau verlor die Kontrolle über das Auto, der Bursch stürzte vom Anhänger und verletzte sich.Dann die zweite Schnapsidee: Der 20-Jährige Mitfahrer rief einen Freund (19). Er soll zur Unfallstelle kommen und helfen.Problem: Auch der 19-Jährige war betrunken. Er fuhr trotzdem zu den anderen, überließ dem 20-Jährigen sein Auto. Dieser fuhr damit zur Wohnung des 19-Jährigen, wartete dort.Der 19-Jährige rannte über die Felder nach Hause, bevor die Polizei da war.Als die Beamten schließlich zur Wohnadresse des 19-Jährigen fuhren, trafen sie beide jungen Männer dort an. Zuerst leugneten die zwei noch, dann gaben sie laut Polizei aber alles zu.Der Alkotest ergab bei der 19-Jährigen 1,24 Promille, beim 20-Jährigen 1,02 Promille."Die Führerscheine der 19-Jährigen sowie des 20-Jährigen wurden vorläufig abgenommen. Der 19-Jährige wird bei der Behörde angezeigt. Der 16-Jährige wird wegen Mitfahrens auf dem Anhänger angezeigt", so die Polizei.