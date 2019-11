Baby-Alpaka aus Streichelzoo gestohlen

Seit einigen Tagen ist ein Baby-Alpaka in einem Hotel im Spreewald aus dem Streichelzoo verschwunden. Die Hotelbesitzer gehen davon aus, dass das Tier gestohlen wurde.

Keine Anzeige

Wer macht denn sowas? Das Landhotel Burg in Brandenburg sucht nach dem kleinen Alpaka-Mädchen "Christinchen. "Wir gehen davon aus, dass sie gestohlen worden ist", erklärte der Geschäftsführer am Mittwoch.Am Samstag verschwand das Alpaka-Baby spurlos. Ein Mitarbeiter habe am Morgen das aufgeregte Muttertier gefunden. Die Suchaktion blieb ohne Erfolg.Auf Facebook startete das Hotel einen Aufruf. Auf eine Anzeige wurde verzichtet, da "die Erfolgsaussichten zu gering sind"."Christinchen" kam am 18. November im Streichelzoo zur Welt und hat hellbraunes Fell. Im Streichelzoo des Hotels leben drei weitere Alpakas, Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Emus, Hühner, Strauße, Meerschweinchen und Hängebauchschweine.