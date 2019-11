Baby geschüttelt: 24-Jähriger festgenommen

In Fohnsdorf wurde ein Mann festgenommen, der zugab, sein Baby hochgehoben und geschüttelt zu haben. Dabei rutschte ihm das Kind aus den Händen.

Vater gab an, überfordert gewesen zu sein

Wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung ist ein 24-jähriger Mann festgenommen worden. Bei einer Einvernahme gestand er, seinen drei Monate alten Sohn geschüttelt zu haben. Dabei dürfte ihm das Kind aus den Händen gerutscht und auf den Boden gefallen sein.Am Donnerstag langte eine Verletzungsanzeige aus dem LKH Leoben bei der Polizei ein, aus der hervorging, dass ein drei Monate alter Bub seit Ende Oktober in dortiger Behandlung sei und der Verdacht einer Misshandlung nahe liege.Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte sich der Sachverhalt folgendermaßen zugetragen haben. Am 27. Oktober soll der Mann den Säugling aufgrund seines lauten Schreiens hochgehoben und geschüttelt haben. Er gab an, mit der Situation überfordert gewesen zu sein, zumal er an dem Tag selbst Fieber gehabt habe.Die Mutter des Buben hatte sich zum Tatzeitpunkt im Badezimmer aufgehalten und vom Vorfall nichts bemerkt. Der Säugling befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung, dürfte sich jedoch bereits am Weg der Besserung befinden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die Jugendwohlfahrtsbehörde wurde verständigt.