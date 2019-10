Baby in fahrendem Auto von Schüssen getroffen

Schock in der US-Metropole Philadelphia! Ein Baby musste Samstagabend mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Stiefmutter steuerte gerade ihren Wagen über eine Straße im Norden von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auf einem Kindersitz auf der Rückbank hatte sie ein erst elf Monate altes Baby. Plötzlich knallten Schüsse in unmittelbarer Nähe.Die Frau trat aufs Gas und raste in Panik davon, wie " NBC Philadelphia " berichtet. Ganze zehn Minuten lang flüchtete sie, ohne zu stoppen. Als sie ihren Wagen anhielt, erlebte sie den Schock ihres Lebens.Das Baby war blutüberströmt. Fünf Kugel hatten laut " ABC News " ihren Wagen durchschlagen und das Kind getroffen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen an Kopf und Rücken – wurde das Baby ins Krankenhaus gebracht.Die Polizei ermittelt, konnte aber noch keine Anzeichen für eine Schießerei am mutmaßlichen Tatort finden. Eine Stunde zuvor hatte es allerdings wenige Blocks entfernt einen Schusswechsel gegeben, bei dem drei Männer im Alter von 28 bis 41 Jahren verletzt worden waren. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.Der Philadephia Fraternal Order of Police hat eine Belohnung von 5.000 Dollar auf Hinweise, die zur Klärung des "unbeschreiblichen" Vorfalls beitragen, ausgesetzt.