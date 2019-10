Baby-Kätzchen in Karton-Schachtel ausgesetzt

Trauriger Fund in NÖ: Drei Babykatzerln wurden in einer Karton-Box sich selbst überlassen.

Trauriger Fund in Niederösterreich: Drei erst drei Wochen alte Babykätzchen wurden einfach sich selbst überlassen und in einer Karton-Schachtel abgestellt.Sie wurden gerade noch rechtzeitig gefunden und ins Tierheim Sankt Pölten gebracht. "Wir päppeln die Kleinen auf, versorgen und knuddeln sie, bis sie topfit in sechs Wochen zur Vergabe gelangen können", berichtet das Team des Tierschutzvereins.Interessenten sollen sich Ende November beim Tierheim melden.