Babykatzen in Korb ausgesetzt, eine starb

In Schrick wurden Babykatzen eiskalt in einem Korb ausgesetzt. Für eine kam jede Hilfe zu spät, zwei konnten von Tierschützern gerettet werden.

Ärger beim Tierheim Dechanthof über eine herzlose Aktion in Schrick (Bezirk Mistelbach): Eine Frau fand einen Korb mit Babykatzen. Eine war bereits tot, zwei konnten eingefangen werden und bekommen jetzt im Tierheim Hilfe. Zumindest zwei weitere streunen aber noch vor Ort herum.Auch eine weitere Katze, die womöglich die in der Kälte hilflose Mutter ist, wurde vor Ort gesichtet. Die Tierschützer versuchen nun, die restlichen Tiere in Sicherheit zu bringen. Unverständnis herrscht beim Tierheim vor allem darüber, dass die Kätzchen nicht einfach zur Abgabe gemeldet wurden.