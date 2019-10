Erster Trailer zur neuen Staffel "Babylon Berlin"

Im Herbst 2020 startet die Fortsetzung der Erfolgsserie "Babylon Berlin". Hier der erste Trailer.

Das teuerste deutsche Serienprojekt aller Zeiten geht in die dritte Runde. Kurz vor dem vernichtenden Börsencrash müssen Inspektor Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Richter (Liv Lisa Fries) den Mord an einer Schauspielerin untersuchen.Die dritte Staffel basiert auf dem Volker Kutscher-Roman "Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück.Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten beiden Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger und Karl Markovics. Zudem gibt es für Staffel 3 einige Neuzugänge, unter anderem Ronald Zehrfeld und Hanno Koffler.