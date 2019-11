So geht es beim Bachelor hinter den Kulissen echt zu

Handy-Entzug und kaum Freizeit: In ihrer Instagram-Story verrät Kandidatin Alessia (22), was beim "Bachelor" hinter der Kamera passiert. 7 Erkenntnisse.

Alessia (22) flirtet beim Schweizer "Bachelor" mit. Doch das Prinzip der Sendung ist in jedem Land das Gleiche.Die Sendungsverantwortlichen bestätigen auf Anfrage, dass den Kandidatinnen ihre privaten Mobiltelefone nur "für einen beschränkten Zeitraum" zur Verfügung gestellt wurden. Wie viel Handyzeit das pro Tag konkret bedeutet, bleibt offen.Zudem relativiert 3+, dass die "Bachelor"-Kandidatinnen an Drehtagen das Gelände der Unterkunft nicht verlassen durften. "Die Ladys dürfen sich während den Dreharbeiten frei bewegen, solange sie sich an ihre Termine halten. Es liegt in ihrer Verantwortung, dass sie für den Dreh rechtzeitig bereitstehen. Die Anzahl der Drehtage variiert je nach Protagonistin, da nicht immer alle zu Challenges oder Dates eingeladen werden", teilt 3+ mit.