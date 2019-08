Sie suchen bei "Bachelor in Paradise" die Liebe

Keine Ende in Sicht bei den Kuppelshows im Hauptabendprogramm. Bald wird wieder im Paradies geflirtet.

Einen genauen Starttermin für die neue Staffel von "Bachelor in Paradise" hat RTL zwar noch nicht genannt, dafür verkündete man jetzt die ersten zehn von insgesamt 24 Kandidaten. Fleißigen Zuseherinnen und Zusehern von "Die Bachelorette" und "Der Bachelor" dürften die zehn liebeshungrigen Paradiesvögel keine Unbekannten sein.So ist unter anderem Carina Spack (23) wieder mit dabei. 2018 verdrehte sie Bachelor Daniel Völz den Kopf. Bei der letzten Staffel von "Bachelor in Paradise" durfte sie sich schon im Bikini präsentieren. Auch Meike Emonts (27) und Michelle Schellhaas (24) waren mit Spack gemeinsam in der gleiche "Bachelor"-Staffel zu sehen.Mit Jade Übach (25) und Ernestine Palmert (27) gibt es zwei Kandidatinnen, die sich durch ihre gemeinsame Zeit mit Bachelor Andrej Mangold kennen.Die Herren der Schöpfung sind ebenfalls schon mehr oder weniger alte Bekannte. Filip Pavlovic (25), Rafi Rachek (29) und Sören Altmann (34) ritterten alle um Bachelorette Nadine Klein. Aus der momentan noch laufenden "Bachelorette"-Staffel mit Gerda Lewis ist Sebastian Mansla (30) mit dabei. Der hatte sich ins Aus geschossen, weil er mit der besten Freundin der Rosen-Dame eine Affäre hatte.Im Herbst startet die neue Staffel von "Bachelor in Paradise". Wir können es kaum erwarten.(baf )