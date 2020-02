Bachelor-Mädel braust mit 195 km/h durch München

Michele Stradomska, Kandidatin beim aktuellen "Bachelor", steht auf schnelle Autos. Ein Instagram-Video bringt ihr jetzt Ärger.

Die 24-jährige Münchnerin war eine der Kandidatinnen, die in der aktuellen Bachelor-Staffel das Herz von Sebastian Preuss erobern wollten. Für die Blondine gab es schon in der zweiten "Nacht der Rosen" keine Rose mehr, sie musste die Sendung verlassen.Jetzt sorgt sie allerdings wieder für Schlagzeilen und zwar mit ihrem Lieblings-Hobby. Sie steht auf schnelle Autos. Auf Instagram postete sie ein Video, auf dem vom Beifahrersitz aus der Tachometer eines Autos gefilmt wird. 195 Kilometer in der Stunde lässt die digitale Anzeige wissen. Im kurzen Clip hört man auch ein Frauenlachen, danach den Satz: "Oh mein Gott, wir werden sterben".Instagram-User meldeten das Video der Polizei, weil sich die Raserei anscheinend auf der Fürstenrieder Straße im Münchner Stadtgebiet ereignet hat. Laut Polizeisprecher Ralf Etzel werde Stradomska derzeit als Zeugin in einem Strafverfahren geführt und demnächst von der Polizei dazu befragt.Sie selber zeigt sich auf Anfrage der "tz" reumütig: "Ich saß nicht selbst hinter dem Steuer, ein Freund ist gefahren. Dennoch ist mir bewusst, dass es nicht in Ordnung ist, weshalb ich das Video, kurz nachdem ich es hochgeladen hatte, wieder gelöscht habe". Etwas zu spät.Schon beim "Bachelor" machte die 24-Jährige keinen Hehl aus ihrer Liebe für schnelle Autos. "Schneller, immer schneller: Michele ist ein echter Autofan. Dabei sind die Marke und das Modell des fahrbaren Untersatzes zweitrangig, eine viel größere Rolle spielt bei der selbstständigen Kosmetikerin die Geschwindigkeit", lautete der Promo-Text, der Michele vor dem Start der Sendung in einer Aussendung von RTL recht treffend beschrieb.