i Dominik Stuckmann und Anna Rossow Instagram Dominik Stuckmann Erstmals! Ein Bachelor heiratet seine Gewinnerin Dominik Stuckmann und Anna Rossow haben sich im Schlosshotel Kronberg das Ja-Wort gegeben – als erstes Bachelor-Paar überhaupt. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ehemalige "Bachelor" Dominik Stuckmann (34) und seine Auserwählte Anna Rossow (38) haben geheiratet. Das Paar teilte die romantischen Hochzeitsfotos am Sonntag auf Instagram und wurde prompt mit Glückwünschen überschüttet.

Die Trauung fand im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt statt. Nur 20 Gäste waren bei der intimen Zeremonie dabei. Die beiden hatten sich bewusst für eine kleine, persönliche Feier entschieden.

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Mit ihrer Hochzeit schreiben die beiden TV-Geschichte, wie Gala schreibt. Es ist das erste Mal, dass ein Bachelor seine Gewinnerin aus der Show tatsächlich heiratet. Vier Jahre nach ihrem Kennenlernen in der RTL-Kuppelshow haben sie ihre Liebe nun offiziell besiegelt.

Bachelor-Welt gratuliert

Zahlreiche Prominente aus der "Bachelor"-Welt meldeten sich mit Glückwünschen. Der frühere Bachelor Niko Griesert schwärmte: "Wie wundervoll." Auch Ex-Kandidatin Chiara Fröhlich freute sich "so sehr" für das frischgebackene Ehepaar.

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Eine große Party soll noch folgen – im kommenden Jahr planen die beiden eine Feier mit mehr Gästen auf Mallorca.