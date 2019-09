Sind Bachelorette Gerda & Keno noch zusammen?

Direkt nach dem Finale gab es das große Wiedersehen mit ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten. Dort verriet Gerda, ob sie noch mit Keno zusammen ist.

Schon Monate vor der Ausstrahlung wurde das große "Bachelorette"-Finale aufgezeichnet ( hier der Live-Ticker zum Nachlesen ), die Zuschauer bekamen es am Mittwoch (4.9.) zu sehen. Am Ende gab das junge Fitness-Model Gerda Keno ihre letzte Rose.Doch sind die beiden eigentlich noch zusammen? Das verrieten die beiden beim großen "Wiedersehen", das direkt im Anschluss an das Finale gezeigt wurde. Ja, sie sind noch zusammen. Als Beweis gab man sich auch ein Küsschen in der Sendung.Am Anfang war es allerdings so einfach, erklärt die 26-Jährige. Der Grund: Gerda und Keno mussten ihre Beziehung vor der Ausstrahlung des Finales streng geheim halten. "Die Beziehung war eine super Belastungsprobe. Zwei Monate lang sich komplett zu verschanzen, nur zu Hause herumzusitzen. Da weiß man irgendwann nicht mehr, über was man reden soll. Man kann halt nichts machen. Man ist eingesperrt. Aber wenn das mal überstanden ist, freut man sich über alles, was man zusammen machen kann."Mittlerweile habe man schon einiges geplant, unter anderem einen zweiwöchigen gemeinsamen Amerika-Urlaub. Später wollen Gerda und Keno auch zusammenziehen. Gestritten habe man sich bis jetzt noch nicht.Kritik für diese Beziehung gab es in der Show von Ex-Kandidat Oggy. Er ist nachwievor der Meinung, Gerda hätte 100 Mal besser zu Tim gepasst. "In meinen Augen ist Tim ein sehr ehrenvoller Ehrenmann. Du hast ihn auch favorisiert. Aber nur, weil er so wenig von sich gezeigt hat, hast du ihn abgelehnt. Ich persönlich hätte das eher gefeiert, wenn man ein bisschen dezenter an die Sache rangeht und nicht sofort, wie eine Kobra mit der Zunge reinarbeitet. Da fehlt dir die Menschenkenntnis."Zudem findet er es komisch, dass Gerda und Keno jeden Tag 'Ich Liebe dich' zueinander sagen. "Das Wort Liebe ist so mächtig. Das sollte man erst dann in den Mund nehmen, wenn man wirklich liebt." Gerda selbst meinte nur, dass sie und Keno sich wirklich lieben.(lm)