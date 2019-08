Verführte "Bachelorette" den braven Polizisten Tim?

"Officer down" heißt es am Mittwochabend bei "Die Bachelorette". Es wird äußerst privat zwischen Gerda und einem Kandidaten.

Polizist Tim (25) ist der Auserwählte, der in Folge fünf der aktuellen "Bachelorette"-Staffel zum Einzeldate in die Villa von Gerda gebeten wird. Verwunderliche vielleicht, war er es doch, der vor zwei Wochen ein Kuss-Angebot von Gerda ausgeschlagen hat.Gerda scheint also etwas in dem jungen Mann zu sehen. Nach dem Abendessen und einem Sprung ins Pool wird endlich geküsst. Doch das scheint der 26-jährigen Gerda noch nicht zu reichen. "Meinst du, der Abend könnte noch schöner werden", deutet sie verschmitzt an.Doch das verbale Gezwinkere kommt bei ihrem Gegenüber nicht so ganz an. "Nö? Ein warmer Pool vielleicht", rät er vollkommen falsch ins Blaue. Gerda lässt aber nicht locker. "Wie wär's, wenn du einfach hier bleibst?". Als Tim auch diese Andeutung nicht ganz verstehen will, muss die Bachelorette konkret werden. "Bei mir schlafen". Jetzt geht dem begriffsstutzigen Tim endlich ein Licht auf und die beiden ziehen sich in die Privatgemächer abseits der Kameras zurück.Am nächsten Tag häkelt Tim seine Konkurrenten in der Kandidaten-Villa mit einem pubertären Wortspiel: "Ich bin um neun Uhr bei ihr rein - also ins Haus". Keiner will ihm das so recht glauben. Oggy will alle Zweifel aus der Welt schaffen und fragt: "Also ihr habt kein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt, sondern das getan, wozu Menschen gemacht sind?" Daraufhin wird Tim zwar nicht konkret, dementiert allerdings, mit Gerda Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt zu haben.Was sonst noch alles in der fünften Folge von "Die Bachelorette" passieren wird, das sieht man am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL oder schon(baf )