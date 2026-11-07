i Ariel verteilt derzeit als Schweizer Bachelorette Rosen. Instagram/_ariel__61 Reality-Skandal bei RTL+ Bachelorette war vergeben? Ex-Kandidat packt aus Ex-Kandidat Daniel Fischer packt aus: Die Schweizer Bachelorette Ariel soll während der Dreharbeiten bereits vergeben gewesen sein. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Schweizer Bachelorette Ariel (23) brodelt die Gerüchteküche. Der rausgeworfene Kandidat Daniel Fischer behauptet nun auf Instagram, dass die Dschungel-Bekanntheit während der Kuppelshow-Dreharbeiten in Thailand bereits vergeben gewesen sei.

Konkret soll Ariel mit Reality-Star Tim Kuehnel (29) liiert gewesen sein, der aktuell bei "Love Island VIP" zu sehen ist. Daniel will die Info aus erster Hand haben, da er Tim aus einer anderen Show kennt.

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Daniel war der erste Kandidat, der die Show verlassen musste. Offiziell wurde er von Ariel rausgeworfen, weil er in einem Gespräch mit seinem Bruder Elias die Reise als "Urlaub" bezeichnet hatte, das Gespräch soll Ariel über eine versteckte Kamera mitgehört haben.

Daniel sieht anderen Grund für sein Aus

Der Ex-Kandidat ist jedoch überzeugt, dass seine Enthüllung über Ariels angebliche Beziehung der wahre Grund für seinen Rauswurf war. "Das war natürlich Ariel und der Produktion ein Riesendorn im Auge", schimpft Daniel. Sein Vorgehen nennt er auf Instagram "lächerlich".

Tim Kuehnel selbst hat die Beziehungsvorwürfe gegenüber seiner "Love Island VIP"-Kandidatin Marla zurückgewiesen. Er gab allerdings zu: "Das mit Ariel. Das ist kein Geheimnis. Das war ein lockeres Ding."

Die neue Bachelorette-Staffel läuft seit dem 5. November auf RTL+. Eine Stellungnahme von Ariel oder der Produktion steht noch aus.