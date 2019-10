Bachelorette wieder solo – Gerda trennt sich von Keno

Via Instagram erklärte Gerda Lewis ihre Beziehung mit Keno Rüst offiziell für beendet.

Was das Reality-TV verbunden hat, das trennen die Kandidaten meist in Rekordzeit. Die letzte "Bachelorette" ist wieder Single, das Liebesglück mit ihrem Auserwählten nur wenige Wochen nach der Finalshow auf RTL zu Ende."Liebe Community, ich möchte euch mitteilen, dass Keno und ich uns getrennt haben", verkündete Gerda via Insta-Story. "Wir haben schon während des LA Urlaubs beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen."Man habe den USA-Trip noch gemeinsam beendet, ließ das Model ihre Fans wissen. Es gebe kein böses Blut, die Beziehung habe sich einfach mehr freundschaftlich als amourös angefühlt. Folglich gab es auch keinen Grund für Gerda, die Pärchenbilder mit Keno von ihrem Instagram-Account zu löschen: