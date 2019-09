Bäckerei Felber eröffnete ihre 50. Filiale

In Hollabrunn wurde am Donnerstag die 50. Filiale der Bäckerei Felber eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte.

In der Theodor Körner-Gasse 3 in Hollabrunn wurde am Donnerstag die 50. Filiale der Bäckerei Felber im Beisein von zahlreichen Gästen und Ehrengästen, unter ihnen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Alfred Babinsky, Bäckerei-Chefin Doris Felber und Architekt Ernst Maurer, feierlich eröffnet.„Eröffnungen sind immer mit Zukunft verbunden", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die Firma Felber steht für einen erfolgreichen Familienbetrieb, sie steht für österreichische Rohstoffe und regionale Produkte und somit auch für Nachhaltigkeit", betonte Mikl-Leitner, dass mit der neuen Filiale „neues Leben hier in diese Straße" komme. Die Familie Felber leiste einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung, führte die Landeshauptfrau aus, dass sich der neue Standort in unmittelbarer Nähe von Schulen und dem Hauptplatz befinde.Mikl-Leitner hob die Bedeutung von Familienbetrieben hervor und verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Modehaus Schneider und das Schuhhaus Mühlberger. „Regional kaufen heißt auch nachhaltig kaufen", betonte Mikl-Leitner, dass die Nahversorger die „Lebensadern unsere Zentren in den Gemeinden und Städten" seien. „Danke allen Familienbetrieben, die für Nachhaltigkeit stehen und Nachhaltigkeit leben", so die Landeshauptfrau. Die neue Felber-Filiale sorge für neue Lebensqualität hier in Hollabrunn, bedankte sich Mikl-Leitner bei Doris Felber.Bürgermeister Alfred Babinsky sagte, die heutige Eröffnung freue ihn nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer, denn es sei „immer etwas Schönes, Betriebe zu eröffnen". „Aus diesem Haus ist ein Schmuckstück entstanden", bedankte er sich bei Architekt Ernst Maurer. Er sei froh und dankbar, dass die Firma Felber hier in Hollabrunn eine Filiale eröffne, wünschte er Doris Felber gute Geschäfte.Das Motto der Bäckerei lautet „Der Felber bäckt selber". Daher möchte man auch so viel wie möglich Gebäck, Brot und Mehlspeisen hier im Geschäft backen, informierte Bäckerei-Chefin Doris Felber: „Wir wollen auf höchstem Niveau Qualität erzeugen." Sie bedankte sich bei den Hollabrunnerinnen und Hollabrunnern, bei Architekt Ernst Maurer und bei all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Die Bäckerei Felber wurde im Jahr 1957 gegründet und steht seit über 60 Jahren für Handwerks-Tradition. Geöffnet hat die neue Felber-Filiale in Hollabrunn von Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 12 Uhr.