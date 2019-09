Pfannen-Explosion: Sechs Menschen in Lebensgefahr

Am Sonntag kam es bei einem Volksfest in Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) zu einer Fett-Explosion in einer Bratpfanne. Sechs Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.

Beim "21. Backesfest" im Dorf Alchen ereignete sich am Sonntag ein folgenschwerer Unfall. An einem Essensstand hatten Freiwillige des Heimatvereins zu Mittag gekühlte Klöße in einer großen Pfanne mit heißem Fett erhitzt.



Dabei kam es zu einer Explosion: Brennendes Fett spritzte umher. Insgesamt wurden 14 Menschen verletzt, drei Männer und drei Frauen im Alter von 31 bis 75 Jahren sogar lebensgefährlich. Laut Augenzeugen rannten die Opfer "wie Fackeln" umher, berichtet die "Bild"-Zeitung.



Die Verletzten wurden mit Hubschraubern ins Spital geflogen. Zum Zeitpunkt der Explosion waren rund 150 Besucher bei der Veranstaltung.



Beim "Backesfest" wird traditionell eine alte dörfliche Backstube in Betrieb genommen. Wie genau es zur Explosion kam, ist derzeit noch unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll es im Ort geregnet haben. Die Polizei vermutet, dass Regenwasser in das heiße Fett geriet und so die Verpuffung auslöste. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.



"Das ist ein furchtbares Unglück für unseren kleinen Ort", sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich nach dem Unglück betroffen: "Dieser schlimme Unfall macht mich sehr betroffen. Ich bin in Gebeten bei den Schwerstverletzten. Mein Dank gilt den Ärzten, die sich jetzt um diese Menschen kümmern, und allen Rettungskräften vor Ort." (red)