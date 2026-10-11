i Backschnitte mit Letscho KI Schnelles Abendessen Ein DDR-Klassiker! Backschnitte mit Letscho Backschnitten mit Letscho aus der DDR sind das ideale Rezept für ein deftiges Abendessen – einfach, günstig und richtig schmackhaft. Von Jochen Dobnik 11.10.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein unkompliziertes und schmackhaftes Abendessen sucht, sollte unbedingt mal eine Backschnitte mit Letscho ausprobieren.

Dieses Rezept stammt noch aus DDR-Zeiten und überzeugt mit würzigem Geschmack und schneller Zubereitung. Besonders praktisch: Die ganze Familie wird satt und das Gericht ist auch noch preiswert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

DDR-Rezept für den Feierabend

Backschnitte mit Letscho heben sich von klassischen überbackenen Broten ab. Vor dem Überbacken im Ofen wird das Brot mit einer Mischung aus angebratenem Hackfleisch und Letscho belegt. So entsteht eine würzige Schicht, die gemeinsam mit einer Portion Käse für einen knusprigen Genuss sorgt.

Zutaten (2 Portionen) 4 Toastscheiben

200 g Hackfleisch / Faschiertes (auch vegan möglich)

1 Knoblauchzehe

1 rote Zwiebel

300 g Letscho

Öl zum Anbraten

Salz

Pfeffer

4 Scheiben Käse (oder Toastscheibletten)

Zubereitung

Zunächst werden Zwiebel und Knoblauch fein gewürfelt und das Faschierte in einer Pfanne krümelig angebraten.

Kurz vor Ende gibst du Zwiebel und Knoblauch dazu, dann kommt das Letscho in kleinen Stücken in die Pfanne. Alles zusammen einkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Nun toastest du das Brot an, bestreichst es mit der Hack-Letscho-Masse und belegst es mit Käse.

Lege die belegten Brotscheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und schiebe sie für etwa zehn Minuten bei 180 Grad in den vorgeheizten Ofen.

Für ein besonders knuspriges Ergebnis kannst du drei Minuten vor Ende der Backzeit die Grillfunktion einschalten. Die Backschnitten schmecken heiß am besten.

Tipp: Als Beilage passt ein frischer Salat wie Blattsalat, Gurkensalat oder Karottensalat besonders gut. Auch ein Dip aus Senf, Ketchup oder Kren macht sich hervorragend zu den Backschnitten. Guten Appetit!