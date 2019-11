53-Jähriger stürzte beim Klettern in den Tod

In Bad Goisern ist es am Montagabend zu einem tragischen Kletterunfall gekommen. Dabei verlor ein 53-jähriger Salzburger sein Leben.

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung kletterte am Montag alleine im Klettergarten "Ewige Wand" in Bad Goisern.Dabei wollte er die Route "Rechte Funsn" im Sektor "Dryland" mit der Schwierigkeit 8a einrichten, um danach an einer Klemme gesichert diese alleine zu klettern.Als der Salzburger mit der Steigklemme an dem vermeintlich fixierten Seil gerade die Wand aufstieg und schon einige Meter hochgestiegen war, löste sich der Karabiner aus dem Haken.Der Kletterer stürzte daraufhin circa sieben Meter in freiem Fall ab und schlug genau mit dem Kopf auf einen Fels auf. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen.Zwei Kletterer, die unterhalb beim Klettern waren, hörten den Absturz. Sie eilten sofort zur Unfallstelle, begannen sofort mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab.Zudem wurden auch der Notarzthubschrauber "Martin 3", die Bergrettungsortsstelle Bad Goisern und die Alpinpolizei Gmunden verständigt.Doch der Notarzt und ein Arzt der Bergrettungsortsstelle konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen.