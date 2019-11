Teilsperre der Badner Bahn wegen neuer Gleise

Vom 25. November bis 1. Dezember fährt die Badner Bahn nur zwischen Wien Oper und Traiskirchen. Die Wiener Lokalbahnen erneuert über 2,5 Kilometer Gleise im Streckenabschnitt von Traiskirchen Lokalbahn bis Tribuswinkel Josefsthal.

Vom 25. November bis inklusive 1. Dezember erneuern die Wiener Lokalbahnen über 2,5 Kilometer Gleise im Streckenabschnitt von Traiskirchen Lokalbahn bis Tribuswinkel Josefsthal. Während der Bauarbeiten fährt die Badner Bahn deshalb nur zwischen Wien Oper und Traiskirchen Lokalbahn. Für den Tausch von Gleisen, Schwellen und Schotter ist der Bahnbetrieb ab Traiskirchen bis Baden Josefsplatz in beiden Richtungen nicht möglich. Für diese Strecke stehen den Fahrgästen Ersatzbusse zur Verfügung.Die Ersatzbusse zwischen Traiskirchen Bahnhof und Baden Josefsplatz fahren parallel zur Bahnstrecke in beiden Fahrtrichtungen im 15-Minuten-Takt. Die Busse bleiben an den regulären Badner-Bahn-Stationen stehen. Lediglich die Ersatzbus-Haltestelle Melkergründe liegt unweit der Bahnstrecke, fußläufig in knapp drei Minuten erreichbar. Bei den Eisenbahnkreuzungen in Traiskirchen kommt es während der Bauarbeiten zu lokalen Umleitungen für den Individualverkehr.Erste Vorarbeiten laufen bereits, diese behindern den Bahnbetrieb aber nicht. Während der Sperre werden Gleise, Schwellen und Schotter im Bereich Traiskirchen Lokalbahn und Tribuswinkel Josefsthal komplett erneuert. Ab 2. Dezember geht ein Gleis wieder in Betrieb, wodurch die Badner Bahn durchgängig von Wien Oper bis Baden Josefsplatz verkehrt. Aufgrund der weiter laufenden Bauarbeiten kann es in der ersten Dezemberwoche noch zu Unregelmäßigkeiten im Fahrplan der Badner Bahn kommen. Die Wiener Lokalbahnen bemühen sich diese so gering wie möglich zu halten.Um die Gleiserneuerung rasch abzuschließen und die Sperre der Badner Bahn so kurz wie möglich zu halten, arbeiten die Wiener Lokalbahnen sowohl tagsüber als auch nachts. Die Restarbeiten sollen vor Weihnachten beendet sein, sie haben aber keine Auswirkungen auf den Betrieb der Badner Bahn.