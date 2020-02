Baggerschiff gräbt Wiener Donaukanal um

Der Einsatz am Dienstagabend räumte ein potenzielles Hindernis für die Schifffahrt aus dem Weg.

Schweres Gerät im Wiener Donaukanal! Ein Baggerschiff rückte am Dienstagabend auf Höhe der Heiligenstädter Lände an – die Mission: Eine potenzielle Gefahr für den Schiffsverkehr abzutragen.Dort, wo der Krottenbachkanal in den Donaukanal mündet, hatte sich eine Sedimentablagerung gebildet. Ein Strudel war das einzige Anzeichen des Unter-Wasser-Hügels, das mit freiem Auge zu sehen war.Die Arbeiter tasteten sich mit Hilfe der Baggerschaufel zunächst an die Untiefe heran und trugen danach das angehäufte Material ab, um es an einer tieferen Stelle wieder abzulegen. Für Boote am Donaukanal heißt es jetzt wieder bedenkenlos: "Freie Fahrt!"