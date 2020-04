Lugners "Kolibri" Bahati Venus nackt im Playboy

Erst kam Lugner, dann der "Heute" Bikini-Contest und jetzt klopfte der Playboy an. Bahati ist im deutschen Olymp der Nackten angekommen.

Was für eine Karriere: 2013 an Richard Lugners Seite als Kolibri, 2014 beim-Bikini-Contest als Arielle, 2015 bei "Adam sucht Eva", 2017 nackt im "Penthouse" und jetzt 2020 im deutschen Playboy.Wir geben zu, die Fotoqualität hat sich gesteigert, seit der Kolibri von der-Seite zwitscherte. Allerdings hat der Playboy wohl auch bessere Fotografen als Bahati damals am Strand.Gleich geblieben ist jedoch ihre Freude daran, viel von sich herzuzeigen. Alle Foto von Bahati im Playboy gibt's auf der Playboy-Seite . Eines jedoch hat das Männermagazin auf seinem Insta-Account gepostet: