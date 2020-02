Bahnhof in St. Pölten wird ab 21. Februar rauchfrei

Aus für die Raucherinseln auf den Bahnsteigen am Hauptbahnhof in St. Pölten: Ab 21. Februar ist das Qualmen verboten!

Nur noch wenige Tage, dann ist Rauchen am Hauptbahnhof St. Pölten verboten. Ab dem 21. Februar werden die Raucherinseln abgebaut, die Bahnsteige werden qualmfrei.In Wien und dem Burgenland ist bereits ein Rauchverbot auf Bahnsteigen in Kraft. Nach und nach wurden und werden noch die restlichen 130 Bahnhöfe in Österreich, an denen das Rauchen auf den Bahnsteigen noch erlaubt ist, umgestellt und die Aschenbecher abmontiert.Die Umstellung erfolge laut ÖBB schrittweise. In Salzburg sollte die Umstellung bereits erfolgt sein, NÖ, die Steiermark und Kärnten sollen bis Ende März folgen. Bis spätestens 1. April 2020 sind dann alle Bahnhöfe in Österreich rauchfrei.Das generelle Rauchverbot soll von Sicherheitsmitarbeitern kontrolliert werden. Der erste Bahnhof Österreichs mit Fernverkehr mit völligem Rauchverbot war übrigens der Wiener Hauptbahnhof. Mit 1. November 2019 wurden die restlichen sechs Bahnhöfe in Wien auf rauchfrei umgestellt.