Bahnhof-Warteraum in Bad Vöslau stand in Flammen

Zu einem spektakulären und gefährlichen Brand kam es in Bad Vöslau: Am Bahnhof brach im Warteraum Feuer aus.

In den späten Abendstunden am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau zu einem Brand am Bahnhof Bad Vöslau alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Tanklöschfahrzeuges konnten die Florianis bereits einen Flammenschein aus dem Warteraum des Bahnhofsgebäudes wahrnehmen.Der erste Atemschutztrupp konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Da nicht sichergestellt werden konnte, ob noch Menschen im Bahnhof sind, durchsuchte der Trupp den Wartebereich sowie die anliegende WC-Gruppe nach Personen. Es wurde niemand in dem dicht verrauchten Gebäude gefunden."Im Vöslauer Bahnhofsgebäude befinden sich im 1. Obergeschoss mehrere Wohnungen. Da bereits leichter Rauch in die Wohnungen zog, wurden die Bewohner von der Feuerwehr aus den Wohnungen gerettet und dem ebenfalls eingetroffenen Rettungswagen Bad Vöslau übergeben. Gemeinsam mit einem Notarztteam wurden die vier Bewohner untersucht und versorgt", schildert Einsatzleiter Philipp Michalek die Lage vor Ort.Die Löscharbeiten im Warteraum waren nach gut 30 Minuten beendet, das gesamte Gebäude wurde mit zwei Hochleistungslüftern belüftet. Mit Akku-Lichtflutern wurde die Einsatzstelle auch noch für den Brandursachenermittler der Polizei ausgeleuchtet. Erst nach gut zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an den ÖBB-Einsatzleiter und an die Polizei übergeben werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.