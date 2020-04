Bald kannst du Oma und Opa im Heim besuchen

Das derzeitige Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen soll im Mai ein Ende haben, heißt es aus der Politik. Vorausgesetzt die Coronazahlen bleiben niedrig.

Am 11. Mai sollen in in Frankreich wieder Besuche in Alten- und Pflegeheimen erlaubt werden. In Österreich gibt es dazu zwar noch kein Regierungs-Statement, Insider sprechen aber davon, dass ein ähnlicher Zeitpunkt für die Öffnung verfolgt werde. Dabei sollen strenge Sicherheitsmaßnahmen wie ein Sicherheitsabstand und wohl auch eine Schutzmaskenpflicht gelten.In österreichischen Seniorenheimen wurde mit Beginn der Coronavirus-Krise ein strenges Besuchsverbot verhängt. Besonders in solchen Heimen breitete sich das Coronavirus weltweit rasant aus. Rund ein Prozent der Bewohner der Wiener Altersheime sind etwa mit dem Corona-Virus infiziert , obwohl seit Mitte März strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.Seitens der Stadt wird betont, dass es keine "Hotspots" gibt, die erkrankten Senioren verteilen sich auf mehrere Wiener Heime. In den städtischen "Häusern zum Leben" gibt es 28 infizierte Mitarbeiter und 24 kranke Bewohner. Die restlichen Kranken leben bzw. arbeiten in den Häusern anderer Trägerorganisationen, wie Caritas, Diakonie und Volkshilfe.