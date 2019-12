Balkan-Song schafft es auf Ö3-Chart-Stockerl

Kurz vor Jahresende mischt noch ein Song die österreichischen Charts auf, der viele überraschen wird. Gesungen wird weder auf Deutsch noch auf Englisch.

Grund für die Platzierung: RAF Camora

Der Bratan ist zurück

Wenn du dir am Sonntag auf Ö3 die Charts anhörst, dann kann es gut sein, dass du kurz kontrollieren wirst, ob du denn nicht auf einen falschen Sender geswitcht hast. Dabei geht es gar nicht um die hohe Dichte an Rap-Songs. Die dürfte bei der Hitparade niemanden mehr überraschen. Vielmehr wird ein Song auf dem Treppchen aufgrund der Sprache verwirren.Denn Bronze geht in dieser Woche an die slowenische Sängerin Senidah., heißt es gleich in der ersten Zeile des Songs "100%". Verstehst du nicht? Keine Sorge, das wird vielen so gehen. Denn die in Ljubljana geborene Sängerin performt auf Serbisch.Grund für die hohe Chartplatzierung wird wohl die Kollaboration mit dem Rapper RAF Camora sein. Der Wiener meldet sich in der zweiten Strophe für ein paar Zeilen zu Wort. Das Feature wünschte sich der Musiker bereits seit einiger Zeit, postete auf Instagram immer wieder Songs der Slowenin. Am "Zenit" gelang die Zusammenarbeit schließlich. Und offenbar haben sie mit dem Hit so einiges richtig gemacht, denn es ist das erste Mal, dass ein serbo-kroatischer Titel so hoch in den Charts steht.Auch in Deutschland kam es zu einer Premiere. Zwar schafften es die beiden dort "nur" auf Platz 28, aber selbst das gab es in der Hitparade der Nachbarn noch nicht.Auf Platz zwei befindet sich übrigens "Dance Monkey" von der australischen Singer-Songwriterin Tones and I. Ganze zwölf Wochen lang war die Single an der Spitze der Charts und wurde nun verdrängt. Und zwar von dem Rekord-Rapper aus Deutschland: Lange war es still um Capital Bra, der offenbar in Probleme mit arabischen Clans verwickelt ist. Nun meldet er sich mit "Der Bratan bleibt der gleiche" zurück und schafft es – bereits zum 13. Mal – an die Spitze der Charts.