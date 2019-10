Alko-Ballgast verletzte Teenager und 2 Polizisten

Ein alkoholisierter 21-Jähriger verletzte auf einem Ball in Yspertal (Melk) einen 18-Jährigen und zwei Polizisten.

Drei Verletzte nach einem Ball in Yspertal (Bezirk Melk) am Wochenende: Ein 21-Jähriger aus Oberösterreich verletzte am Sonntag gegen 3:40 Uhr einen 18-Jährigen. Der Oberösterreicher hatte dem Teenager Faustschläge und einen Kopfstoß versetzt.Dann bedrohte der 21-Jährige die Polizisten, die Beamten mussten die Festnahme aussprechen. Der 21-Jährige schlug auch auf die Beamten ein, diese erlitten blaue Flecken und Prellungen.Der mit dem Beschuldigten durchgeführte Alkotest erbrachte noch etwa vier Stunden nach seiner Festnahme einen Wert von 1,62 Promille. Der rabiate Oberösterreicher wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung zur Anzeige gebracht.