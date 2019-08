Vor 49 ' Ballon-Unfall bei Landung: Rettungskräfte im Einsatz

Heißluftballon Bild: Kein Anbieter/imago stock & people (Symbolfoto)

Im Bezirk Melk flogen am Donnerstagabend mehrere Heissluftballone, ein Ballon landete bei starkem Wind unsanft - Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

Heißluftballon-Unfall in Scharagraben (Marktgemeinde Hürm; Bezirk Melk) am Sonntag gegen 20 Uhr: Einige Heißluftballone flogen über den Bezirk Melk, der Wind wurde zunehmend stärker. Eines der Luftfahrzeuge kam beim Landeanflug in Turbulenzen, die Landung missglückte.



Die Freiwillige Feuerwehr Hürm sowie die Rettung rückten an. Laut ersten (unbestätigten) Informationen soll es einige Leichtverletzte geben, der Einsatz ist gerade im Laufen. (Lie)