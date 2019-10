Balon zum Bürgermeister von Mistelbach gewählt

In der Sitzung des Mistelbacher Gemeinderates am Mittwoch, dem 16. Oktober, wurde Christian Balon, MSc mit 23 von 35 abgegebenen Stimmen als neuer Bürgermeister der StadtGemeinde Mistelbach gewählt.

Nun ist es amtlich: In der Sitzung des Mistelbacher Gemeinderates am Mittwoch, dem 16. Oktober, wurde Christian Balon mit 23 von 35 abgegebenen Stimmen als neuer Bürgermeister der Stadtgemeinde Mistelbach gewählt. Er löste damit den bisherigen Bürgermeister Alfred Pohl (beide VP) ab, der mit Dienstag, 15. Oktober, freiwillig auf das Amt des Bürgermeisters und auch auf ein sonstiges Gemeinderatsmandat verzichtete.Das Amt des Vizebürgermeisters ging mit 20 von 34 abgegebenen Stimmen an Erich Stubenvoll, bisher Stadtrat für Wirtschaft und Tourismus bei der Stadtgemeinde Mistelbach.Diese Agenden wird der 35-jährige Mistelbacher, der schon seit vielen aktiv im Mistelbacher Gemeinderat sowie auch in der ÖVP-Stadtpartei tätig ist, auch weiterhin betreuen. Christian Balon bleibt als Bürgermeister auch ÖVP-Gemeindeparteiobmann, Erich Stubenvoll wurde zusätzlich zum geschäftsführenden Gemeindeparteiobmann gewählt.Aufgrund des Ausscheidens von Alfred Pohl aus dem Gemeinderat wurde die bisherige Kettlasbrunner Gemeinderätin und GAUM-Obfrau Andrea Hugl mit 28 von 34 abgegebenen Stimmen zur Stadträtin gewählt. Sie übernimmt auch die Agenden Raumordnung, Bauverfahren und Grundverkehr des bisherigen Vizebürgermeisters Christian Balon. Und das dadurch freigewordene Mandat wurde von Iris Sroufek übernommen, die neu in den Mistelbacher Gemeinderat nachrückte.