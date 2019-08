Bam Margera landete in einer Zelle statt im Entzug

Er verwandelte die Bar eines Hotels in einen vermeintlichen Reality-TV-Schauplatz und weigerte sich danach, zu gehen.

60 bis 90 Tage sollte Bam Margera in einer Entzugsklinik verbringen, doch der ehemalige "Jackass"-Star hielt es keine Woche in der Einrichtung aus. Anstelle der Entgiftungskur sorgte der 39-Jährige für einen Eklat im Luxe Hotel am Sunset Strip von Los Angeles.Einem Bericht von "TMZ" zufolge, bedrängte Bam Margera einige männliche Gäste in der Bar des Hotels. Er behauptete, die Gattin eines Anwesenden hätte ihn angeheuert, um die Untreue ihres Mannes im Rahmen einer Reality-TV-Show zu beweisen.Margera wurde des Hotels verwiesen, weigerte sich aber, das Gelände zu verlassen. Ein Angestellter rief daraufhin die Polizei, die Margera lautstark daran erinnerte, dass er sich nicht in einer Fernsehshow befand."Das ist keine verdammte Reality-TV-Show", rief einer der Beamten. "Ich weiß, dass du frisch aus dem Entzug kommst, also krieg dein Leben auf die Reihe."Bam Margera wurde verhaftet, kam kurz darauf aber gegen eine Kaution von 1.000 Dollar wieder frei – und kehrte umgehend in die Entzugsklinik zurück.(lfd)