Bande brach in 18 Trafiken ein, stahl Tschickstangen

Ein Bosnier (46) und drei Serben (20, 24 und 31) brachen ab März brachial in Trafiken ein, stahlen vor allem Zigaretten. Die Polizei konnte sie festnehmen.

Beginnend mit einem Einbruch am 7. März in Schönberg am Kamp (Bez. Krems-Land) zogen vorerst unbekannte Einbrecher eine Spur der Verwüstung durch zahlreichen Trafiken. In Niederösterreich erwischte es 16, außerdem auch jeweils eine im Burgenland und eine in Oberösterreich.Abgesehen hatten es die Einbrecher dabei fast ausschließlich auf die Zigarettenstangen. Ende Mai erwischte die Polizei dann einen 46-jährigen Bosnier mit zwei Serben im Alter von 20 und 24 Jahren nach Einbrüchen in Gaming und Randegg (Bez. Scheibbs) bei der Flucht auf der Westautobahn.Dabei konnte im Fahrzeug das Diebesgut sichergestellt werden.Ein weiterer Komplize, ein 31-jähriger Serbe wurde kurz darauf in Wien festgenommen. Den vier Beschuldigten dürften einen Schaden von rund 110.000 Euro angerichtet haben. Sie zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 07.03.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 28.03.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 06.04.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 09.04.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 16.04.2019 in 7411 Markt Allhau, Bezirk Oberwartversuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 16.04.2019 in 7531 Kemeten, Bezirk OberwartEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 18.04.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk GänserndorfEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 24.04.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 26.04.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorfversuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 02.05.2019 in 3371 Neumarkt an der Ybbs, Bezirk MelkEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 03.05.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk GänserndorfEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 04.05.2019 in 2285 Leopoldsdorf im Marchfeld, Bezirk GänserndorfEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 07.05.2019 in 3562 Schönberg am Kamp , Bezirk Krems-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 11.05.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 14.05.2019 in 3602 Rossatz, Bezirk Krems-LandEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 27.05.2019 in 3712 Maissau, Bezirk Hollabrunnversuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 30.05.2019 in 3263 Randegg, Bezirk ScheibbsEinbruchsdiebstahl in der Nacht zum 30.05.2019 in 3292 Gaming, Bezirk Scheibbs