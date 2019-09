Bande trat auf 32-Jährigen in U6-Station ein

Unbekannte verprügelten einen Mann in einer U-Bahn. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am 28. Juli waren drei bislang unbekannte Männer in der Nähe der U6 unterwegs. Um 4.40 streckte einer der Unbekannten in der Station Burggasse einen 32-Jährigen mit Faustschlägen nieder. Als das Opfer am Boden lag, kamen die zwei anderen Männer hinzu und traten mehrfach auf den Wehrlosen ein.Der 32-Jährige musste nach der Attacke ins Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt zahlreiche Prellungen. Die Täter flüchteten in Richtung Lugner City.Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Aus diesem Grund wurden die Lichtbilder der Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise können auch anonym an die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz, unter der Telefonnummer 01-31310-22394 abgegeben werden.