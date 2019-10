Banderas zeigt auf Netflix, wie Geldwaschen geht

Mit "The Laundromat" dröselt Kult-Regisseur Steven Soderbergh den vielschichtigen Skandal um die "Panama-Papers" satirisch auf. Die pechschwarze Komödie startet am Freitag auf Netflix.

Witwe Elle Martin (Meryl Streep) wittert einen Versicherungsbetrug, der sie zu den Juristen Jürgen Mossack und Ramon Fonseca in Panama City führt. Diese wurden 2016 durch ein massives Datenleck weltbekannt: 300.000 Briefkastenfirmen, denen die Anwälte Mossack und Fonseca Unterschlupf gewährten, wurden durch die "Panama Papers" publik gemacht.Ab Freitag ist der Steueroasen-Skandal auf Netflix zu sehen. Als dreiste Dienstleister in Sachen Geldwäsche punkten Gary Oldman und Antonio Banderas. Ohne Unrechtsbewusstsein erklären sie dem TV-Publikum Gott und die Welt. Das findet die echte Anwaltskanzlei Mossack Fonseca weniger lustig: Die Juristen leiteten am Dienstag Klage gegen Netflix ein, da sie als "rücksichtslose Anwälte, die in Geldwäsche, Steuerflucht und Bestechung verwickelt sind", dargestellt werden …